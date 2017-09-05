Семь шагов, которые помогут сохранить мозг здоровым в старости

Обеспечить себе в старости трезвый ум и отличную память может любой человек. Надо только следовать советам нейрофизиологов, которые выделили семь ключевых мер, способных сохранить мозг здоровым и в преклонном возрасте.

Причиной развития болезни Альцгеймера и различных форм слабоумия являются те же факторы, которые способствуют развитию атеросклероза.

"Наши семь простых шагов позволят не только уменьшить вероятность заполучить инсульт или инфаркт, но и подобные проблемы с остротой ума и памяти", — заявил Филип Горелик из университета штата Мичиган в Гранд-Рапидс (США).

Одной из главных причин смерти людей в развитых странах являются болезни сердца и сосудов, а также инсульты и различные формы старческого слабоумия. Примерно 75 миллионов жителей Земли будут страдать от таких проблем к 2030 году, считают во Всемирной организации здравоохранения. Именно поэтому ученые изучают механизм развития этих болезней, пытаясь найти возможность снизить вероятность их приобретения в пожилые годы жизни.

Главными факторами в этой борьбе можно назвать диету, наличие вредных привычек и образ жизни. Давно известно, что употребление жирной и вредной пищи в разы повышает вероятность развития болезней сердца и мозга, а занятия спортом и отсутствие вредных привычек, наоборот, резко снижают шансы на их приобретение.

Ученые подвергли анализу сотни научных работ, посвященных изучению и той, и другой группы проблем со здоровьем,. Это дало им возможность выделить семь главных факторов риска, нейтрализация которых заметно снижает вероятность развития и болезней сердца и сосудов, и старческого слабоумия.

Конечно, все здесь "крутится" вокруг проблем, которые уже обозначены выше: надо следить за своим давлением и уровнем холестеринаи инсулина в крови, сохранять высокий уровень физической активности на протяжении всей жизни, есть здоровую пищу и избавиться от лишнего веса, а также не притрагиваться к табаку.

Даже если выполнять один из этих пунктов, то уже можно снизить на 50% вероятность развития заболеваний. А полное их выполнение может вообще исключить возникновение болезни Альцгеймера или развитие болезней сердца, считают ученые.