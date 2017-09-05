Рухнувшая стена кинотеатра в Балашихе: пострадали десять человек

Медведев: Цифровая экономика уничтожит многие профессии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что развитие цифровой экономики может привести к смерти целого ряда профессии.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что развитие цифровой экономики может привести к смерти целого ряда профессии.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Десять человек пострадали во время обрушения стены кинотеатра, случившееся в подмосковной Балашихе. Очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях.
Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС в 11.17, площадь обрушения составила 48 квадратных метров.
В заброшенном здании кинотеатра "Союз" на улице Фадеева начались ремонтные работы. Неожиданно кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды, расположенные рядом с кинотеатром. Жертв удалось избежать. А среди пострадавших — один ребенок, сообщили в администрации городского округа.
Под обвал попасли две торговые палатки, еще одну палатку только немного задело.
В настоящее время трое пострадавших госпитализированы, среди них — один ребенок. Еще несколько человек обратились за психологической помощью.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Здесь же находятся медики и сотрудники полиции и ГИБДД. Спасатели разбирают завалы кирпичей.