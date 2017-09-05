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Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней

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    • Опубликована
    • сегодня в 13:54

Рухнувшая стена кинотеатра в Балашихе: пострадали десять человек

Десять человек пострадали во время обрушения стены кинотеатра, случившееся в подмосковной Балашихе. Очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях.

Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС в 11.17, площадь обрушения составила 48 квадратных метров.

В заброшенном здании кинотеатра "Союз" на улице Фадеева начались ремонтные работы. Неожиданно кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды, расположенные рядом с кинотеатром. Жертв удалось избежать. А среди пострадавших — один ребенок, сообщили в администрации городского округа.

Под обвал попасли две торговые палатки, еще одну палатку только немного задело.

В настоящее время трое пострадавших госпитализированы, среди них — один ребенок. Еще несколько человек обратились за психологической помощью.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Здесь же находятся медики и сотрудники полиции и ГИБДД. Спасатели разбирают завалы кирпичей.

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