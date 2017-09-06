Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней

Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России. Об этом заявил заместитель главы министерства Андрей Чибис в ходе ВЭФ-2017, сообщает ТАСС.

Происходить сокращение этого профилактического периода будет поэтапно, в течение трех-пяти лет, сказал ЧИбис, добавив, что возможен и полный отказ от отключения или сокращение срока отключения для подготовке к зиме до минимального. По его словам, необходимо технологически менять инфраструктуру и иметь возможность переключения соответствующих систем.

Сначала по всей стране срок отключения горячего водоснабжения сократят до 7 дней, то есть, вдвое. Максимальный срок отключения на семь дней будет официально закреплен по всей России к 2020 году. И это буде вполне реалистичный срок, отметил Чибис. А далее планируется вообще попробовать обойтись без отключения горячей воды.

По словам замминистра, работа по сокращению сроков отключения сейчас ведется уже в нескольких городах России. Чиновник специально не стал называть эти города, поскольку в ведомстве сначала хотят оценить эффект этого нововведения.