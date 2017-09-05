"Подготовкой к масштабной войне" со стороны Москвы назвал Порошенко белорусско-российские военные учения "Запад-2017". Об этом украинский президент заявил во время своего выступления в Верховной раде.

"Нет пока никаких признаков, чтобы Москва была готова отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба все больше", — уверяет Порошенко.

По его словам, под видом учений, российские войска "готовят новые ударные группировки для вторжения на территорию Украины.

"7000 платформ с солдатами и техникой приблизились и приближаются к нашим границам. И нет никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию ", — заявил Порошенко, добавив, что "Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но и все Российское государство".

Именно поэтому, сказал он, Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.

В заключении Порошенко сравнить Россию с террористическими группировками, заявив, что он нее "угрозы больше", потому что Россия "стремиться править миром".

Это не первое истеричное выступление украинского лидера по поводу учений "Запад-2017". Первого сентября Порошенко заявил, что видит в этих маневрах "угрозы в том числе и для территориальной целостности Украины", добавив, что этот вопрос он "обсуждал в президентом Лукашенко".