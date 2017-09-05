Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что средняя ипотечная ставка по России к концу текущего года может опуститься до нового исторического минимума.
"Подготовкой к масштабной войне" со стороны Москвы назвал Порошенко белорусско-российские военные учения "Запад-2017". Об этом украинский президент заявил во время своего выступления в Верховной раде.
"Нет пока никаких признаков, чтобы Москва была готова отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба все больше", — уверяет Порошенко.
По его словам, под видом учений, российские войска "готовят новые ударные группировки для вторжения на территорию Украины.
"7000 платформ с солдатами и техникой приблизились и приближаются к нашим границам. И нет никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию ", — заявил Порошенко, добавив, что "Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но и все Российское государство".
Именно поэтому, сказал он, Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.
В заключении Порошенко сравнить Россию с террористическими группировками, заявив, что он нее "угрозы больше", потому что Россия "стремиться править миром".
Это не первое истеричное выступление украинского лидера по поводу учений "Запад-2017". Первого сентября Порошенко заявил, что видит в этих маневрах "угрозы в том числе и для территориальной целостности Украины", добавив, что этот вопрос он "обсуждал в президентом Лукашенко".