На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка

Астрономы зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце. Последний раз явление такоей силы произошло 12 лет назад.

Ученые отметили, что это закономерный итог происходящих на звезде изменений. Энергия нашла выход после того, как в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен ее накопилась достаточно.

Отмечается, что взрыв произошел в той точке, которая обращена в сторону Земли. Эксперты пришли к выводу, что в таком случае ее воздействие на нашу планету будет максимальным. Данные лаборатории ФИАН имени Лебедева псвидетельсвуют о том, что текущий уровень солнечной активности вышел за пределы десятибалльной шкалы, достигнув отметки в 10,3.

По словам астрономов, "события такой мощности формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности". Таким образом, еще предстоит разобраться, почему вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума.