Сегодня парламент Каталонии должен рассмотреть законопроект о переходном периоде. Документ уже опубликован на парламентском сайте. Как считают сторонники независимости региона, таким образом будет создана юридическая база для выхода автономии из состава Испании.

Партии "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства" обладают в парламенте абсолютным большинством (72 депутата из 135). Их голосов будет достаточно для принятия документа, полное название которого "О правовом и учредительном переходном периоде республики".

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены Женералитета подписали поздно вечером в среду декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества. Ранее в среду Пучдемон подписал другой документ - закон о референдуме, принятый каталонским парламентом.

Если на референдуме, назначенном на 1 октября, победят сторонники отделения Каталонии от Испании, тогда указанный документ вступит в силу, считают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства.

Сторонники отделения Каталонии от Испании предполагают сразу после этого провести еще одни выборы в уже независимом государстве. Таким образом будет создано новое правительство и избран его глава.

Согласно закону, в котором 89 статей, в независимой Каталонии будет допустимо двойное гражданство, то есть жителям автономии не надо будет отказываться от испанского подданства. Получить каталонское гражданство смогут все, кто законно живет на этой территории как минимум два года, начиная с 31 декабря 2016.

Этим законом предусмотрено создание верховного суда Каталонии, а генпрокурора будет назначать парламент.

Также предусматривается амнистию и снятие всех обвинений в отношении тех, кто был приговорен или находится под следствием испанских судов по поводу решений, связанных с независимостью, - речь идет о таких политиках, как бывший глава Женералитета Артур Мас, его бывший заместитель Жоана Ортега, бывший министр образования Ирэне Риагу, бывший официальный представитель Женералитета Франсеск Омс.

Председатель Женералитета станет главой Каталонии, однако закон определяет и другую должность - президента республики. Будет ли эти должности осуществлять один и тот же человек, определит новая конституция.

Парламент Каталонии минувшей ночью выбрал пять членов избирательной комиссии, а утром глава Женералитета Карлес Пучдемон уведомил мэров каталонских городов, что у них есть 48 часов, чтобы дать ответ, предоставят ли они помещения для проведения референдума 1 октября.

Между тем, испанский Совет министров сегодня должен подать в Конституционный суд страны иск с обжалованием всех законов и решений, принятых парламентом Каталонии накануне, и документов, подписанных Женералитетом, связанных с проведением референдума.