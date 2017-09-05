Миссия неизвестна: SpaceX запустила на орбиту секретный корабль Boeing X-37

Сегодня в 17 часов по московскому времени с мыса Канаверал стартовала среднетяжелая ракета Falcon 9. Через неполные девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила вертикальную посадку неподалеку от места старта. При этом прямая трансляция запуска была прервана через три минуты после старта и компания показывала лишь приземление первой ступени.



Связано это было с тем, что SpaceX выводила на орбиту секретный корабль Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV) в интересах ВВС США. Это подтверждается и в Twitter компании. Для X-37B это пятый полет. Ранее сообщалось, что на этот раз военный космический многоразовый корабль будет выведен на более высокую, чем раньше, наклонную орбиту, на его борту будет проводиться ряд секретных экспериментов.

Надо отметить, что вероятно того, что ракета все-таки стартует, был меньше 50%. Однако SpaceX специально постаралась произвести пуск прежде, чем ураган "Ирма" достигнет космодрома.

Для X-37B это пятый полет, однако цели его, как и прежде, неизвестны. Ранее сообщалось, что на этот раз военный космический многоразовый корабль будет выведен на более высокую, чем раньше, наклонную орбиту, на его борту будет проводиться ряд секретных экспериментов. При этом утверждается, что мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников,. Кроме того, он будет проводить проверку экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, размах крыла — 4,6 метра. В распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37, военные чередуют старты каждого из них.

Напомним, в мае этого года закончилась четвертая миссия X-37B, созданного компанией Boeing, Она продолжалась рекордные 718 дней. Согласно официальной информации Пентагона, на космическом беспилотнике отрабатывались перспективные технологии, также аппарат мог быть использован для доставки на орбиту микроспутников.

Однако нельзя исключать, что орбитальный самолет еще и шпионил — то ли за разными объектами на Земле и в космосе, то ли конкретно за китайской орбитальной станцией "Тяньгун".