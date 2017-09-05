Сэлфи девяти лет своей жизни сделал канадец к собственной свадьбе

Житель канадского Монреаля Уго Корнелье смонтировал к своей свадьбе видео из селфи, которые он делал ежедневно девять лет.

Ролик, собранный из почти трех тысяч фотографий продолжительностью более двух минут, был опубликован на YouTube. Его посмотрели уже больше шестисот тысяч пользователей видеохостинга.

Снимать себя Уго начал в двенадцатилетнем возрасти, в 2008 году, а последнюю фотографию он сделал н собственной свадьбе уже в 2017 году. И это сэлфи оказалось единственным, на котором парень улыбается.

Канадец начал снимать себя в феврале 2008 года, когда ему было 12 лет. Последняя фотография была сделана на его свадьбе в августе 2017 года. Это единственный кадр, на котором Корнелье улыбается.

Два года назад Корнелье опубликовал промежуточную версию видео и пообещал продолжить снимать автопортреты.