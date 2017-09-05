Порошенко: Украина может потерять свою государственность

Так называемый "эффект выходных", когда люди умирают чаще, попав в реанимацию в выходные дни, нежели другие пациенты, подтвердили ученые в ходе наблюдения за работой австрийских больниц.

В статье, опубликованной в журнале Critical Care, Пауль Цайик из Медицинского университета Граца (Австрия) рассказывает, что этот эффект должны учитывать и лечащие врачи, и политики.

"Это немыслимо, что в 21 веке время попадания человека в больницу влияет на вероятность его выживания", - заявил ученый.

Так называемый "эффект выходных" в последние годы активно обсуждается в ученой среде. Речь идет о резком повышении смертности среди пациентов клиник в субботу и в воскресенье. Существует ли этот эффект или нет, пока не понятно, так как последние исследования на эту тему часто приводили к прямо противоположным выводам.

Проанализировав частоту смертей в реанимационных отделениях в разные дни недели, британские ученые два года назад пришли к выводу, что люди чаще всего умирают по понедельникам и пятницам, а не в выходные. Другая группа ученых из Манчестерского университета пришла к прямо противоположным выводам в прошлом году, обнаружив, что пациенты клиник умирают в выходные гораздо реже, чем в рабочие дни.

Цайик и его коллеги подтвердили, что "эффект выходных" все же существует и выяснили, почему другие ученые приходили к разным выводам. Для этого ученые проанализировали статистику, накопленную здравоохранительными органами Австрии с 2012 по 2015 год. За это время в реанимационные отделения больниц попало примерно 167 тысяч пациентов, некоторые из которых скончались в клиниках.

Австрийские ученые зафиксировали оба эффекта, о которых говорили ранее их коллеги, но несколько с другого ракурса. Если пациенты попадали в больницы в рабочие дни, то они реже умирали на выходных, а вот те, кто попадал в клиники в выходные, действително умирали чаще.

Дело в том, что первой группе успевали оказывать помощь в рабочие дни, а в выходные - врачи чаще всего откладывают соложные виды терапии и хирургические операции на будни. Это и объясняет тот факт, что их пациенты умирали на 11-15% чаще, если они попадали в больницы в субботу и воскресенье.

На статистику смертности в выходные влияет и то, что пациенты в эти дни попадают в больницы в более тяжелом состоянии. Эти факты и должны учитываться в медицинских учерждениях.