Власти Подмосковья не исключают введения личного досмотра в школах

Депутаты Мособлдумы не исключают возможности ужесточения законодательства об образовании в связи со стрельбой в ивантеевской школе.

Как пояснил заместитель председателя Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, практика показывает, что металлодетекторов недостаточно для того, чтобы исключить подобные инциденты.

По его словам, "нет необходимости досматривать всех подряд. Например, первоклассники, согласитесь, едва ли способны на подобное девиантное поведение. Прилежная ученица 11 класса, идущая на золотую медаль, также вряд ли рискнет своей репутацией и планами на будущее. Здесь должен работать комплексный фильтр, который конкретная школа создаст сама, руководствуясь мнением родителей, психолога, администрации, педагогического коллектива, а также службы охраны. Но прежде всего необходимо на законодательном уровне предоставить сотрудникам охраны права на досмотр ручной клади. В настоящее время такого права у них нет".

Он также подчеркнул, что стоит перенять опыт американских школ, где действует строгая пропускная система, и напомнил, что практика досмотра личных вещей, в том числе с помощью оборудования для рентгеноскопического контроля или непосредственно сотрудником охраны, в США имеет место.

Выборный добавил, что если говорить об образцах систем безопасности и о том, на кого равняться, то Россия является одним из флагманов в разработке таких технологий. Это касается в том числе и профессионального стандарта "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций". Известно, что в наши школы, осуществляющие подготовку специалистов безопасности, обращаются коллеги из-за рубежа, в том числе из Западной Европы, для того, чтобы перенять соответствующий опыт и усовершенствовать собственные стандарты, резюмировал чиновник.

Напомним, 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Он нанес преподавателю несколько ударов по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

Одноклассники, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика - переломы и ушибы.

По предварительной версии, подросток собирался убить педагога, который был его классным учителем, а потом покончить с собой. Перед нападением он написал на своей странице в социальной сети "delete my life 05.09.17" ("удалить мою жизнь 05.09.17"), а в переписке со знакомой пообещал устроить сюрприз.