Порошенко: Украина может потерять свою государственность

Без проведения дальнейших реформ Украина может потерять свою государственность, заявил Петр Порошенко в своем очередном послании Верховной раде, добавив, что реализации такого пессимистического сценария он не допустит.

По словам президента Украины, "надо дать второе дыхание борьбе с коррупцией". Порошенко напомнил, что в 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы, и у властей остался год, чтобы активно поработать над реформами.



В ходе своего выступления Порошенко признал, что что общество недовольно жизнью и властью в стране, "чувство справедливости сейчас обострено как никогда" в условиях "внешней агрессии" и экономичесского кризиса.

Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни", — заявил он.

Как сообщал NewsInfo , в июле государственный долг страны достиг отметки в $76,06 млрд, увеличившись на 1,39%, при том, что в конце июня он составлял $75,01 млрд (1,957 трлн гривен). Простой подсчет подсказывает, что на каждого гражданина Украины сегодня приходится в среднем около $1760 госдолга, а уровень госдолга страны по отношению к ВВП достиг 80%. На обслуживание внешнего долга государство тратит 4% ВВП, то есть более $3,8 млрд в год.