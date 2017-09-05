"Стратегией запугивания" Москвы считают министры обороны Франции и Германии российско-белорусские учения "Запад-2017". Об этом сообщила сегодня радиостанция Europe1.

По словам главы немецкого оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен, учения "демонстрируют возможности и мощь русских" для тех, кто в этом сомневался. "Нужно только взглянуть на численность задействованных в учениях "Запад" сил: более ста тысяч человек", — заявила она, комментируя предстоящие учения в кулуарах неформальной встречи министров обороны стран ЕС, проходящей в Таллине.

Со своей стороны, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что "важно вновь подтвердить наше (НАТО — ред) присутствие перед лицом этой демонстрации со стороны россиян" в связи с проводимыми учениями. По ее словам, НАТО своим присутствием докажет, что "территории балтийских стран и Польши прикрыты гарантиями альянса" И это должен видеть "любой потенциальный противник",

Напомним, на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России, с 14 по 20 сентября пройдут стратегические учения "Запад-2017". Еще не начавшись, они уже вызвали "обеспокоенность" и явную истерику со стороны представителей стран НАТО, которые уже месяц назад заявляли, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы или Польши.

Не осталась в стороне от общего возмущенного хора и Украина. Петр Порошенко, выступая сегодня в Раде, заявил, что педстоящие российско-белорусские учения — это "подготовка к наступательной войне континентального масштаба", а российские войска "готовят новые ударные группировки для вторжения на территорию Украины".