Обязательную эвакуацию объявили власти Доминиканской республики в 17 районах. Из-за урагана "Ирма" здесь уже объявлен "красный", наивысший уровень тревоги.

По данным информационного сайта Acento, еще в 12 провинциях страны введен "желтый" уровень тревоги.

На пресс-конференции руководители местного центра ЧС Хуан Мануэль Мендес и Рафаэль Антонио Карраско Паулино сообщили, что для эвакуации жителей в наиболее подверженные действию урагана провинции были направлены автобусы. Они отметили, что эвакуация является обязательной для всех.

Сколько именно людей эвакуировано на данный момент, неизвестно. По завлению властей, для эвакуации подготовлено более 3,2 тысячи оборудованных укрытий, который могут вместить порядка 900 тысяч человек.

Из тюрьмы, расположенной в городке Рафей на севере Доминиканы, из соображений безопасности уже начали перевозить заключенных.

Вчера ураган "Ирма" достиг пятой, максимальной категории. Сейчас его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К воскресенью ураган может добраться до южной оконечности американского штата Флорида.

Первыми удар "Ирмы" приняли на себя острова Карибского бассейна. Ожидается, что "Ирма" пройдет около Пуэрто-Рико, Гаити и Кубы, а затем вдоль восточного побережья Флориды.



Во время прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. По словам министра внутренних дел Франции Жерара Колона, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибло минимум восемь человек, 23 пострадали.



Стихия разрушила 95% французской части острова Сен-Мартен. Пострадал от урагана и другой известный курорт - остров Сен-Бартелеми. В регионе нет электричества и телефонной связи. Полностью разрушен остров Барбуда. В Пуэрто-Рико около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишись воды. По прогнозам Национального ураганного центра США, ураган направляется в сторону островов Теркс и Кайкос.