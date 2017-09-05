Греф обещает снизить ставку по ипотеке Сбербанка до рекордного уровня

К концу 2017 года средняя ставка по ипотеке Сбербанка опустится ниже десяти процентов. Об этом заявил глава крупнейшего российского кредитного учреждения Герман Греф.

По данным Центробанка России, озвученным накануне, средняя рублевая ипотечная ставка в июле снизилась до рекордного минимума в 10,94% годовых. Эксперты в беседе с РИА "Новости" выказали мнение, что она продолжит опускаться вслед за ключевой ставкой Банка России и к концу года может достичь примерно десяти процентов или даже упасть ниже.

"Заявки растут. По августу я пока не имею результатов, но у нас в среднем по сравнению с прошлым годом примерно 30% рост, это очень хороший показатель", — заявил Греф, добавив что ставка в 9,5% уже сейчас действует для многих клиентов банка. По его словам, снижение ипотечной ставки основано на замедлении инфляции.

"Инфляция снижается даже более быстрыми темпами, чем предполагалось. Поэтому, я думаю, будет снижаться ставка Центрального банка (ключевая. — Прим. ред.), стоимость фондирования, соответственно, и ипотечные ставки", — пояснил глава Сбербанка.

Напомним, как сообщал NewsInfo, при сохранении текущего курса доллара инфляция в РФ по итогам 2017 года может оказаться ниже 3,5%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.