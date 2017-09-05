Греф: Cтавка ипотеки к концу 2017 года упадет ниже 10% годовых

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что средняя ипотечная ставка по России к концу текущего года может опуститься до нового исторического минимума.

Согласно его прогнозам, этот показатель может снизиться ниже десяти процентов годовых. Греф на Восточном экономическом форуме пояснил, что "инфляция снижается даже более быстрым темпом, чем предполагали, поэтому, я думаю, будет снижаться ставка Центрального банка, стоимость фондирования и, соответственно, ипотечные ставки".

Он также добавил, что Сбербанк за счет снижения стоимости ипотеки увеличил объемы выдачи ипотечных кредитов на 30%.

Согласно данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), ставки в среднем по России на покупку первичного жилья снизились до 10,53%, на покупку вторичного жилья - до 11,14%, что стало минимумом с 2005 года, когда начался мониторинг показателя.

В прошедшем августе объемы ипотеки выросли на 12% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что в некоторых банках предложения ипотечного кредита начинаются с 9,5% годовых.