На Оксфорд-стрит в Лондоне произошел "небольшой взрыв электрического оборудования", сообщают СМИ со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов. По предварительным данным, взорвался распределительный щит неподалеку от остановки общественного транспорта - на асфальте в месте взрыва видно большое пятно копоти.

Поскольку имел место громкий хлопóк, после которого повалил дым, прохожие и посетители ближайших магазинов решили, что совершен террористический акт. Возникла паника, люди побежали кто куда, многие пытались спрятаться в расположенных рядом кафе и других заведениях, некоторые плакали и кричали.

"В ужасе спасались", - так описывают ситуацию очевидцы в социальных сетях. "Я посмотрел в окно и увидел, как мимо пробегают люди, в страхе оглядываясь назад", - рассказывает официант близлежащего ресторана.

Police attending "small power network explosion" on London's Oxford Street https://t.co/rvTqGgslXg pic.twitter.com/4DAQBsv92r

Something’s happened on Oxford Street. People running away quickly and panicking. pic.twitter.com/NtEdhqp9rE