В Ленинградской области на военном полигоне прогремел взрыв: погиб один человек

Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
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По данным пресс-службы Западного военного округа, при взрыве на полигоне в Ленинградской области погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения.
Инцидент случился около 12:30 на полигоне Западного военного округа. Во время проведения плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории. После касания с землей (рикошета) он взорвался вблизи укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.
"В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения", — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.
Всем пострадавшим срочно оказана медицинская помощь, они уже находятся в больнице. Расследованием инцидента занимается комиссия Западного военного округа.