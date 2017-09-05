В Ленинградской области на военном полигоне прогремел взрыв: погиб один человек

По данным пресс-службы Западного военного округа, при взрыве на полигоне в Ленинградской области погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

Инцидент случился около 12:30 на полигоне Западного военного округа. Во время проведения плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории. После касания с землей (рикошета) он взорвался вблизи укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.

"В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения", — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Всем пострадавшим срочно оказана медицинская помощь, они уже находятся в больнице. Расследованием инцидента занимается комиссия Западного военного округа.