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    • Опубликована
    • сегодня в 17:54

Доллар упал ниже июньского минимума

7 cентября курс американского доллара на Московской бирже днем составил 56,97 рубля. Таким образом, валюта США подешевела на 37 копеек, опустившись ниже отметки в 57 рублей впервые с 14 июня.

По данным аналитиков, курс евро сейчас составляет 68,27 рублей. Европейская валюта опустилась на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) понизилась до 62,05 рубля - на 28,5 копейки.

Эксперты отмечают, что колебания курса связаны с продолжающимся ростом мировых цен на нефть. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает сохраняющийся спрос мировых инвесторов на рисковые активы в условиях противостояния с КНДР. 

Накануне  цены на нефть Brent  преодолели порог в $54 за баррель на фоне надвигающегося на США урагана "Ирма".

Ранее сообщалось, что Центральный банк России продолжает размещать резервы страны в золоте - только за июнь 2017 года ЦБ РФ купил 9,1 тонну драгоценного металла.

"Банк России остается мировым лидером по наращиванию золота в международных резервах. За первые шесть месяцев года они пополнились еще на 100 тонн. За 2015 и 2016 гг. ЦБ купил 206,7 и 200,7 тонн драгоценного металла. Таким образом, за два с половиной года золотые резервы страны доросли до 1,7 тыс. тонн. Для того чтобы по этому показателю догнать Китай нам необходимо купить еще 126,7 тонн металла", - говорится в сообщении биржевики.

По сути, Россия позволяет себе вести независимую от западного мнения политику и открыто об этом заявляет. Согласно данным экспертов, уже через 5-7 лет Россия, Китай и Индия "полностью откажутся в международных расчетах от доллара и евро". Также отказаться от долларов призвал президент Турции.

"Если это случится, то Бреттон-Вудская система финансов, сделавшая доллар крупнейшей мировой валютой с 1944 года, рухнет. Газовые и нефтяные сделки между Россией и Китаем вредят гегемонии нефтедоллара",- рассказывали аналитики Forbes.

Недавно Россия официально заявила, что планирует уйти от доллара как основной расчетной валюты и сократит зависимость от американских платежных систем. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, это станет ответом на пакет "суперсанкций" со стороны США. Поэтому поддержка со стороны БРИКС будет чрезвычайно актуальной.



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