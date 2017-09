Секретные материалы о советском ВМФ раскрыло ЦРУ

Ряд секретных материалов, касающихся данных о советском Военно-морском флоте времен "холодной войны" опубликовало Центральное разведывательное агентство США. В брошюре под названием "Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны"("Soviet Navy: Intelligence and Analysis During the Cold War") собраны больше восьмидесяти документов, охватывающих период с 1960 по 1980 годы.

Здесь, рядом с национальными разведывательными сводками, можно найти и переведенные на английский язык статьи из журнала "Военная мысль", однако в основном представленны документы, написанные по донесениям от завербованных советских военных. Речь идет, в частности, о служивших в ГРУ полковнике Олеге Пеньковском и подполковнике Петре Попове. Есть здесь и документы от неназванных "нелегальных источников.

Среди отчетов — сообщения о строительстве советской атомной подводной лодки, о работе над ядерным оружием. Интересно, что среди документов приводятся выдержки из статьи адмирала Сергея Горшкова "Развитие советского военно-морского искусства". Авторы с уважением отзываются о советском адмирале, подчеркивая, что на посту главкома он укрепил и реформировал ВМФ.

Благодаря Горшкову заметно увеличилась роль военных кораблей в качестве инструмента достижения дипломатических целей, развивались программы строительства подводных лодок. Присутствие советских кораблей только за пять лет, с 1965 по 1970 годы, увеличилось в пять раз. Именно в этот период Москва учится использоватьсвой флот для "обеспечения военного ответа на спонтанные кризисы". Поэтому в началу 80-х годов советский флот стал "поистине океанским", присутствуя во многих местах по всему миру.

До получения сведений от перебежчиков аналитики ЦРУ считали, что Советы были уверены в обязательном ядерном развитии войны с Западом, как минимум на начальном этапе. Благодаря данным разведки выяснилось, что советские военные теоретики выдвинули тезис о том, что война может оставаться неядерной до самого завершения.

Отдельно в опубликованной брошюре рассказывается о том, насколько полезной и важной оказалась вербовка полковника ГРУ Олега Пенковского, который только за один год в начале 60-х смог передать ЦРУ не менее пяти тысяч страниц документов под грифом "Совершенно секретно". Из полученных данных американская разведка смогла сделалть выводы о том, как Хрущев стремился использовать армию и флот для достижения внешнеполитических целей".

Документы, опубликованные в брошюре, в самый разгар холодной войны отправлялись прямиком в Белый дом, к американским президентам, а также в госдепартамент и Пентагон.

Рассекреченная в наши дни информация в свое время сыграла большую роль в понимании советской военной доктрины и оценке сил ВМФ СССР, признаются авторы брошюры.