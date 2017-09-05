Белорусские ученые представили на ВЭФ-2017 инновационные пепельницы и шурупы

6 сентября в интернете появились фотографии национальной экспозиции Беларуси на Восточном экономическом форуме, который во вторник открылся во Владивостоке. Академия наук представила на нем весьма неожиданный ассортимент: пепельницы, шурупы и металлические шары.

Такой набор, учитывая заявления официальных белорусских представителей, что на ВЭФ-2017 республика покажет "инновационные и научно-технические разработки в сфере энергетики, медицины, электроники, авиакосмических исследований так далее", сразу вызвал шквал сарказма и иронии в Сети, пишет издание Naviny.by.

Однако, в Физико-техническом институте НАН Беларуси пояснили, что экспозицию стоило понять немного глубже и рассматривать не столько детали, сколько их "различные упрочняющие покрытия". По словам замдиректора института Олега Поварова, вся суть - именно в этих покрытиях.

"Это демонстрация, что мы можем делать упрочнение различными методами: напылением, накалкой. Что касается пепельниц, то это образец магнитно-импульсной штамповки: под действием магнита заготовка принимает форму той детали, в которую она втягивается, - рассказал он, добавив, что, благодаря разработанным белорусскими специалистами покрытиям, те же самые шурупы в два раза превосходят обычные.

Если же говорить об магнитно-импульсной штамповке, отметил Олег Поваров, то эта технология известна давно, но применяется редко. Зато на небольших деталях она очень эффективна.

Кстати, ни одну из представленной на экспозиции деталей обучному человеку купить не удастся. Дело в том, что в институте эти детали не делают, а представляют только технологии упрочнения.

Так что, пепельницы, вызвавшие такое веселье среди пользователей соцсетей, - это просто образцы. А ведь могли быть и крышки для сковородок. "Суть - именно в методе изготовления", - подытожил Олег Поваров.