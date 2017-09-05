На торговый центр в Екатеринбурге напала банда налетчиков

Приднестровье хочет обратиться в ООН с просьбой об особом статусе
Предложение президента ПМР Вадима Красносельского обратиться в ООН с просьбой о предоставлении Преднестровью особого статуса, поддержал Верховный совет ПМР.
Предложение президента ПМР Вадима Красносельского обратиться в ООН с просьбой о предоставлении Преднестровью особого статуса, поддержал Верховный совет ПМР.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Банда налетчиков из тринадцати человек, вооруженная палками, напала на торговый центр в городе Екатеринбурге. Грабители избили охранников, а затем украли сотовые телефоны и скрылись.
Как сообщили в управлении Росгвардии по Свердловской области, случилось это рано утром 7 сентября. Нападению подвергся торговый центр "Кит", расположенный на улице Амундсена. Нападавшие разгромили витрины в бутиках "Связной" и "Билайн".
Сначала правоохранители смогли задержать одного человека, который был в группе из 13 молодых людей, ворвавшихся в здание торгового центра. По горячим следам группе задержания Росгвардии удалось задержать еще шестерых участников данного инцидента, сообщили в ведомстве.
В настоящее время пойманных грабителей уже допрашивают в одном из отделений местной полиции, а розыск остальных участников налета продолжается.