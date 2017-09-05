На торговый центр в Екатеринбурге напала банда налетчиков

Банда налетчиков из тринадцати человек, вооруженная палками, напала на торговый центр в городе Екатеринбурге. Грабители избили охранников, а затем украли сотовые телефоны и скрылись.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Свердловской области, случилось это рано утром 7 сентября. Нападению подвергся торговый центр "Кит", расположенный на улице Амундсена. Нападавшие разгромили витрины в бутиках "Связной" и "Билайн".

Сначала правоохранители смогли задержать одного человека, который был в группе из 13 молодых людей, ворвавшихся в здание торгового центра. По горячим следам группе задержания Росгвардии удалось задержать еще шестерых участников данного инцидента, сообщили в ведомстве.

В настоящее время пойманных грабителей уже допрашивают в одном из отделений местной полиции, а розыск остальных участников налета продолжается.