newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2017 : 57.1411
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2017 : 68.2436
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 07.09.2017 : 74.592
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 07.09.2017 : 45.7757

Страна

Image

Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней

Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.

Читать полностью

Общество

Image

Греф обещает снизить ставку по ипотеке Сбербанка до рекордного уровня

К концу 2017 года средняя ставка по ипотеке Сбербанка опустится ниже десяти процентов. Об этом заявил глава крупнейшего российского кредитного учреждения Герман Греф.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/7/5/3/6753.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 13:59

Ураган "Ирма" стер с лица земли аэропорт принцессы Юлианы

Ураган "Ирма" практически разрушил аэропорт принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен.

Как сообщает Daily Mail, стихия повредила здание аэропорта, внешнюю инфраструктуру и самолеты. Песок засыпал взлетную полосу. 

Отметим, что во время прохождения урагана "Ирма" на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы. 

Стоит добавить, что аэропорт принцессы Юлианы входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Часть взлетно-посадочной полосы находится прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже за торцом ВПП. 

Первыми удар "Ирмы" приняли на себя острова Карибского бассейна. Ожидается, что "Ирма" пройдет около Пуэрто-Рико, Гаити и Кубы, а затем вдоль восточного побережья Флориды.

Во время прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. По словам министра внутренних дел Франции Жерара Колона, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибло минимум восемь человек, 23 пострадали.

Стихия разрушила 95% французской части острова Сен-Мартен. Пострадал от урагана и другой известный курорт - остров Сен-Бартелеми. В регионе нет электричества и телефонной связи. Полностью разрушен остров Барбуда. В Пуэрто-Рико около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишись воды. По прогнозам Национального ураганного центра США, ураган направляется в сторону островов Теркс и Кайкос.

Новости