Ураган "Ирма" практически разрушил аэропорт принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен.

Как сообщает Daily Mail, стихия повредила здание аэропорта, внешнюю инфраструктуру и самолеты. Песок засыпал взлетную полосу.

Отметим, что во время прохождения урагана "Ирма" на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

Стоит добавить, что аэропорт принцессы Юлианы входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Часть взлетно-посадочной полосы находится прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже за торцом ВПП.

Первыми удар "Ирмы" приняли на себя острова Карибского бассейна. Ожидается, что "Ирма" пройдет около Пуэрто-Рико, Гаити и Кубы, а затем вдоль восточного побережья Флориды.



Во время прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. По словам министра внутренних дел Франции Жерара Колона, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибло минимум восемь человек, 23 пострадали.



Стихия разрушила 95% французской части острова Сен-Мартен. Пострадал от урагана и другой известный курорт - остров Сен-Бартелеми. В регионе нет электричества и телефонной связи. Полностью разрушен остров Барбуда. В Пуэрто-Рико около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишись воды. По прогнозам Национального ураганного центра США, ураган направляется в сторону островов Теркс и Кайкос.