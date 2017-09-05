Минстрой обещает сократить отключения горячей воды до двух дней
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
Сократить летнее отключение горячей воды, а в некоторых городах и вовсе оказаться от такой практики к 2022-2025 годам, планирует Министерство строительства и ЖКХ России.
К концу 2017 года средняя ставка по ипотеке Сбербанка опустится ниже десяти процентов. Об этом заявил глава крупнейшего российского кредитного учреждения Герман Греф.
Ураган "Ирма" практически разрушил аэропорт принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен.
Как сообщает Daily Mail, стихия повредила здание аэропорта, внешнюю инфраструктуру и самолеты. Песок засыпал взлетную полосу.
Отметим, что во время прохождения урагана "Ирма" на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.
Стоит добавить, что аэропорт принцессы Юлианы входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Часть взлетно-посадочной полосы находится прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже за торцом ВПП.
Первыми удар "Ирмы" приняли на себя острова Карибского бассейна. Ожидается, что "Ирма" пройдет около Пуэрто-Рико, Гаити и Кубы, а затем вдоль восточного побережья Флориды.
Во время прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час. По словам министра внутренних дел Франции Жерара Колона, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибло минимум восемь человек, 23 пострадали.
Стихия разрушила 95% французской части острова Сен-Мартен. Пострадал от урагана и другой известный курорт - остров Сен-Бартелеми. В регионе нет электричества и телефонной связи. Полностью разрушен остров Барбуда. В Пуэрто-Рико около половины острова осталась без электричества, почти 50 тысяч человек лишись воды. По прогнозам Национального ураганного центра США, ураган направляется в сторону островов Теркс и Кайкос.