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Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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Минэнерго предложило запретить лампочки на 50 ватт

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    • Опубликована
    • сегодня в 11:12

Януковича заподозрили в "конституционном перевороте 2010 года"

О возникших подозрениях по делу о "конституционном перевороте 2010 года" сообщили экс-президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Минюста Александру Лавриновичу.

Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, который считает, что
"переворот 2010 года" привел к захвату государственной власти, поскольку полномочия президента были расширены за счет снижения роли парламента и правительства.

По словам Луценко, Янукович и "другие лица" незаконно, без одобрения Верховной рады, изменили действующую конституцию "путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования".

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование, правоохранители собирают доказательства и решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности соучастников преступления. Согласно существующему законодательству, наказание за "захват государственной власти" предусматривает до десяти лет лишения свободы.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. С 26 июня в Оболонском суде Киева рассматривает дело о госизмене против Януковича. Прокуратура намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. Янукович категорически отрицает свою вину. На судебные заседания он не является, его интересы представляют адвокаты.

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