О возникших подозрениях по делу о "конституционном перевороте 2010 года" сообщили экс-президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Минюста Александру Лавриновичу.

Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, который считает, что

"переворот 2010 года" привел к захвату государственной власти, поскольку полномочия президента были расширены за счет снижения роли парламента и правительства.

По словам Луценко, Янукович и "другие лица" незаконно, без одобрения Верховной рады, изменили действующую конституцию "путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования".

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование, правоохранители собирают доказательства и решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности соучастников преступления. Согласно существующему законодательству, наказание за "захват государственной власти" предусматривает до десяти лет лишения свободы.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. С 26 июня в Оболонском суде Киева рассматривает дело о госизмене против Януковича. Прокуратура намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. Янукович категорически отрицает свою вину. На судебные заседания он не является, его интересы представляют адвокаты.