Американские СМИ предполагают, что Никки Хейли может стать новым госсекретарем

Сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря может постпред США при ООН Никки Хейли. Об этом, ссылаясь на правительственные источники, сообщило издание Foreign Policy.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что на минувшей неделе пошли упорные слухи, что он уходит, и она займет должность.

Поводом для слухов стали редкие появления Тиллерсона на публике и отсутствие с его стороны должного количества заявлений по таким ключевым для внешней политики вопросам как исполнение Ираном "ядерной сделки" и ядерных и ракетных испытаний КНДР. Об этом в беседе с изданием сообщили как действующие, так и бывшие чиновники госдепартамента США.

При этом, как считают эксперты, редкие публичные заявления главы американской дипломатии по вопросу КНДР, особенно на фоне громких комментариев президента Дональда Трампа и главы Пентагона Джеймса, снижает значимость диалога в списке возможных подходов Вашингтона к разрешению кризиса.

"Реальная роль дипломатии в ситуации с Северной Кореей таким образом до сих пор была скромной", - заявила специалист Центра новых подходов к охране безопасности США Мира Рапп-Хупер.

Представитель госдепартамента настаивает, что Тиллерсон ведет активную работу, не выходя на публику. К примеру, на фоне обострения на Корейском полуострове госсекретарь провел серию телефонных разговоров с японским, южнокорейским, российским и китайским коллегами. При этом никаких официальных комментариев о возможной отставке Тиллерсона госдепартамент не дает.



Напомним, 2 августа Рекс госсекретарь официально заявил, что Вашингтон не хочет менять режим в КНДР. Эти слова могут перевернуть многое, в том числе пустить под откос карьеру самого Рекса Тиллерсона. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.Ру" Тиллерсон трубит стратегическое отступление США. Что это значит?!