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    • Опубликована
    • сегодня в 11:43

В ожидании дефолта: госдолг Украины — почти два триллиона гривен

По данным министерства финансов Украины, в июле государственный долг страны достиг отметки в $76,06 млрд, увеличившись на 1,39%, при том, что в конце июня он составлял $75,01 млрд (1,957 трлн гривен).

Общий размер прямого госдолга на 31 июля составил 1,659 трлн гривен ($64,04 млрд), в то время как в июне он оценивался в 1,651 трлн гривен ($63,26 млрд), сообщает ТАСС.

Прямой внешний долг увеличился на $0,19 млрд, то есть до $37,44 млрд, прямой внутренний долг вырос до 689,42 млрд гривен ($26,60 млрд). Гарантированный государством долг на 31 июля составил 311,46 млрд гривен ($12,02 млрд).

Увеличение суммы долга связано с курсовой разницей, заявили в украинском минфине: официальный курс гривны снизился к доллару США. Поэтому в долларовом эквиваленте госдолг вырос.

Простой подсчет подсказывает, что на каждого гражданина Украины сегодня приходится в среднем около $1760 госдолга, а уровень госдолга страны по отношению к ВВП достиг 80%. На обслуживание внешнего долга государство тратит 4% ВВП, то есть более $3,8 млрд в год.

До конца текущего года Украина должна произвести выплату по внешним долгам и госдолгу. Общая сумма - $2 млрд. И это еще не все: через два года Киев должен вернуть $11 млрд внешних кредитов. Если экономические показатели страны не улучшатся, то это будет означать дефолт страны в 2019 году.

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