В тяжелом ДТП в Ровенской области погибли украинские политологи и журналист

В Рокитянском районе Ровненской области Украины произошла крупная автокатастрофа, в которой погибли четверо украинских политологов и журналист. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

В ДТП погибли Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никоноров и журналист Владимир Карагяур. В реанимации позднее скончался директор компании "Офис реформ в Донецкой области" Сергей Попов… "Погибшие ребята были украинскими политологами и журналистами", — написал на своей страниец Facebook Геращенко.

Автокатастрофа произошла минувшей ночью. Как сообщили в Нацполиции Украины, автомобиль Opel Omega выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF с прицепом. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких людей. Полиция расследует причины произошедшего.