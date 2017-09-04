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Мир

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Под аркой моста через Керченский пролив впервые прошел корабль "Азов"

Впервые под недавно установленной железнодорожной аркой моста через Керченский пролив прошел "Азов" - большой десантный корабль Черноморского флота .

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В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года

Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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    • Опубликована
    • сегодня в 14:52

В тяжелом ДТП в Ровенской области погибли украинские политологи и журналист

В Рокитянском районе Ровненской области Украины произошла крупная автокатастрофа, в которой погибли четверо украинских политологов и журналист. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

В ДТП погибли Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никоноров и журналист Владимир Карагяур. В реанимации позднее скончался директор компании "Офис реформ в Донецкой области" Сергей Попов… "Погибшие ребята были украинскими политологами и журналистами", — написал на своей страниец Facebook Геращенко.

Автокатастрофа произошла минувшей ночью. Как сообщили в Нацполиции Украины, автомобиль Opel Omega выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF с прицепом. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких людей. Полиция расследует причины произошедшего.

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