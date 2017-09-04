newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2017 : 57.3387
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2017 : 68.4165
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 06.09.2017 : 74.7869
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 06.09.2017 : 45.8079

Страна

Image

В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года

Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

Читать полностью

Общество

Image

Скоро в России появятся новые автомобильные номера с чипами

В будущем году в России могут радикально измениться автомобильные номера. Этот вопрос рассматривается в правительстве.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/7/3/7/6737.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 18:24

Приднестровье хочет обратиться в ООН с просьбой об особом статусе

Предложение президента ПМР Вадима Красносельского обратиться в ООН с просьбой о предоставлении Преднестровью особого статуса, поддержал Верховный совет ПМР. Об этом сообщил спикер парламента Александр Щерба.

Сегодня на пленарном заседании Красносельский предложил депутатам направить совместное обращение в ООН. По словам президента ПМР, это станет первым шагом на пути к признаню республики.

"В мировой практике такие примеры есть. Один из них — Палестина. Она обладает в Организации объединенных наций особым статусом. Ее признали не все, но многие государства", — заявил президент.

Верховный совет в рамках осенней сессии будет отвечать на те вызовы, которые стоят перед Приднестровьем, отметил Александр Щерба, добавив, что в первую очередь необходимо придать новый импульс переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.

"Мы как состоявшееся государство можем претендовать на участие в этом процессе в Организации объединенных наций. Верховный совет поддерживает инициативу президента о придании ПМР статуса наблюдателя при этой международной организации", — цитирует парламентская пресс-служба спикера.

Также спикер парламента поручил созвать в ближайшее время заседания парламентской комиссии по внешней политике и международным связям. Комиссии предстоит выработать текст официальных документов, с которыми парламент намерен выступить.

Как уточнили в пресс-службе парламента, эти документы могут касаться как блокирования переговорного процесса, так и ситуации, связанной с миротворческой операцией.

Выйти из состава Молдавии Преднестровье пыталось еще до распада Советского Союза. Жители региона, 60% жителей которого — русские и украинцы, всерьез опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

Фактически неподконтрольной Молдавии территорией Прижнестровье стало в 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему.

Новости