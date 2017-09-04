Приднестровье хочет обратиться в ООН с просьбой об особом статусе

В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
В будущем году в России могут радикально измениться автомобильные номера. Этот вопрос рассматривается в правительстве.
Предложение президента ПМР Вадима Красносельского обратиться в ООН с просьбой о предоставлении Преднестровью особого статуса, поддержал Верховный совет ПМР. Об этом сообщил спикер парламента Александр Щерба.
Сегодня на пленарном заседании Красносельский предложил депутатам направить совместное обращение в ООН. По словам президента ПМР, это станет первым шагом на пути к признаню республики.
"В мировой практике такие примеры есть. Один из них — Палестина. Она обладает в Организации объединенных наций особым статусом. Ее признали не все, но многие государства", — заявил президент.
Верховный совет в рамках осенней сессии будет отвечать на те вызовы, которые стоят перед Приднестровьем, отметил Александр Щерба, добавив, что в первую очередь необходимо придать новый импульс переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.
"Мы как состоявшееся государство можем претендовать на участие в этом процессе в Организации объединенных наций. Верховный совет поддерживает инициативу президента о придании ПМР статуса наблюдателя при этой международной организации", — цитирует парламентская пресс-служба спикера.
Также спикер парламента поручил созвать в ближайшее время заседания парламентской комиссии по внешней политике и международным связям. Комиссии предстоит выработать текст официальных документов, с которыми парламент намерен выступить.
Как уточнили в пресс-службе парламента, эти документы могут касаться как блокирования переговорного процесса, так и ситуации, связанной с миротворческой операцией.
Выйти из состава Молдавии Преднестровье пыталось еще до распада Советского Союза. Жители региона, 60% жителей которого — русские и украинцы, всерьез опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.
Фактически неподконтрольной Молдавии территорией Прижнестровье стало в 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему.