Приднестровье хочет обратиться в ООН с просьбой об особом статусе

Предложение президента ПМР Вадима Красносельского обратиться в ООН с просьбой о предоставлении Преднестровью особого статуса, поддержал Верховный совет ПМР. Об этом сообщил спикер парламента Александр Щерба.

Сегодня на пленарном заседании Красносельский предложил депутатам направить совместное обращение в ООН. По словам президента ПМР, это станет первым шагом на пути к признаню республики.

"В мировой практике такие примеры есть. Один из них — Палестина. Она обладает в Организации объединенных наций особым статусом. Ее признали не все, но многие государства", — заявил президент.

Верховный совет в рамках осенней сессии будет отвечать на те вызовы, которые стоят перед Приднестровьем, отметил Александр Щерба, добавив, что в первую очередь необходимо придать новый импульс переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.

"Мы как состоявшееся государство можем претендовать на участие в этом процессе в Организации объединенных наций. Верховный совет поддерживает инициативу президента о придании ПМР статуса наблюдателя при этой международной организации", — цитирует парламентская пресс-служба спикера.

Также спикер парламента поручил созвать в ближайшее время заседания парламентской комиссии по внешней политике и международным связям. Комиссии предстоит выработать текст официальных документов, с которыми парламент намерен выступить.

Как уточнили в пресс-службе парламента, эти документы могут касаться как блокирования переговорного процесса, так и ситуации, связанной с миротворческой операцией.

Выйти из состава Молдавии Преднестровье пыталось еще до распада Советского Союза. Жители региона, 60% жителей которого — русские и украинцы, всерьез опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

Фактически неподконтрольной Молдавии территорией Прижнестровье стало в 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему.