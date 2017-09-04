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Мир

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Владимир Путин призвал "не поддаваться эмоциям и не загонять КНДР в угол"

На встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума, Владимир Путин заявил о том, что в отношении КНДР нельзя идти на поводу эмоций.

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В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года

Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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    • Опубликована
    • сегодня в 9:35

Китай: Кредитный рейтинг России является "стабильным"

Эксперты китайского рейтингового агентства Dagong заявили, что кредитный рейтинг России в местной и иностранной валюте определяется как А с прогнозом "стабильный". 

Агентство сохранило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в местной и иностранной валюте на уровне А со стабильным прогнозом по каждому пункту. По мнению аналитиков, восстановление внутренних факторов роста обеспечивает стабильность на фоне постоянного давления санкций.

Напомним, что в конце января Forbes писал, что Россия преодолела экономический кризис и снова стала вызывать повышенный интерес у инвесторов. К примеру, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов России с "негативного" на "стабильный".

Эксперты Fitch подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и иностранной валютах пока что на уровне "BBB-".

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