Владимир Путин призвал "не поддаваться эмоциям и не загонять КНДР в угол"
На встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума, Владимир Путин заявил о том, что в отношении КНДР нельзя идти на поводу эмоций.
На встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума, Владимир Путин заявил о том, что в отношении КНДР нельзя идти на поводу эмоций.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
Эксперты китайского рейтингового агентства Dagong заявили, что кредитный рейтинг России в местной и иностранной валюте определяется как А с прогнозом "стабильный".
Агентство сохранило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в местной и иностранной валюте на уровне А со стабильным прогнозом по каждому пункту. По мнению аналитиков, восстановление внутренних факторов роста обеспечивает стабильность на фоне постоянного давления санкций.
Напомним, что в конце января Forbes писал, что Россия преодолела экономический кризис и снова стала вызывать повышенный интерес у инвесторов. К примеру, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов России с "негативного" на "стабильный".
Эксперты Fitch подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и иностранной валютах пока что на уровне "BBB-".