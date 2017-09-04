Эксперты китайского рейтингового агентства Dagong заявили, что кредитный рейтинг России в местной и иностранной валюте определяется как А с прогнозом "стабильный".

Агентство сохранило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в местной и иностранной валюте на уровне А со стабильным прогнозом по каждому пункту. По мнению аналитиков, восстановление внутренних факторов роста обеспечивает стабильность на фоне постоянного давления санкций.

Напомним, что в конце января Forbes писал, что Россия преодолела экономический кризис и снова стала вызывать повышенный интерес у инвесторов. К примеру, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов России с "негативного" на "стабильный".

Эксперты Fitch подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и иностранной валютах пока что на уровне "BBB-".



