Владимир Путин призвал "не поддаваться эмоциям и не загонять КНДР в угол"

На встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума, Владимир Путин заявил о том, что в отношении КНДР нельзя идти на поводу эмоций.

"Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас, как никогда, всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности", — сказал президент России.

Конкретные российские предложения изложены в совместной с Китаем "дорожной карте", напомнил он. Президент призвал все стороны "внимательнее присмотреться к этой инициативе", которая, на наш взгляд, предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного урегулирования".

Россия не признает ядерный статус КНДР, заверил Владимир Путин, поскольку ракетная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения и угрожает безопасности в Северо-восточной Азии.

Однако это не отменяет готовности России к реализации трехстонних проектов с Южной и Северной Кореями: поставках российского газа и интеграцию электросетей.

Напомним, 3 сентября северокорейские власти официально заявили о об успешном испытании водородной бомбы. Предполагается, что взорванный снаряд мог быть в пять раз мощнее атомной бомбы, которая была сброшена на японский город Нагасаки в 1945 году.