МПК продлил отстранение российских паралимпийцев

Паралимпийские игры 2018 года в Южной Корее опять пройдут без участия российской паралимпийской сборной, сообщил президент организации Филипп Крэйвен на конгрессе МПК в Абу-Даби. По его словам, Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета РФ (ПКР).

"В прошлое воскресенье МПК получил обновленную информацию от главы рабочей группы о прогрессе выполнения критериев. Рабочая группа отметила, что была впечатлена великолепным прогрессом, сделанным в направлении восстановления антидопинговой системы", -- сказал Крэйвен, добавив, что выполнены еще не все требования МПК.

Напомним, членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Глава МПК считает, что Россия не выполнена два критерия: восстановление Российского антидопингового агентства и признание выводов Ричарда Макларена. "В результате рекомендации рабочей группы было принято решение продлить отстранение ПКР", — заявил Крэйвен.

Таким образом, после продления отстранения ПКР, автоматически сокращает численность российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Решение, принятое МПК, выглядит особенно странно на фоне недавнего заявления главы WADA Ричарда Макларена, который снял выдвинутые ранее обвинения в адрес России о поддержке допинга в спорте на государственном уровне. "Если он снял эти обвинения, то это очень важно", — сказал глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.