В небе над Москвой может появиться северное сияние

Приднестровье хочет обратиться в ООН с просьбой об особом статусе
Предложение президента ПМР Вадима Красносельского обратиться в ООН с просьбой о предоставлении Преднестровью особого статуса, поддержал Верховный совет ПМР.
Предложение президента ПМР Вадима Красносельского обратиться в ООН с просьбой о предоставлении Преднестровью особого статуса, поддержал Верховный совет ПМР.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
Сегодня, 6 сентября, на Солнце произошла рекордная вспышка. По словам главного научного сотрудника лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева, это можно не только нарушить радиосвязь на Земле, но и вызвать на широте Москвы северное сияние.
По словам ученого, оказывать влияние на Землю может далеко на любая подобная вспышка. Но в данном случая она произошла слишком близко к центру солнечного диска, так что, последствия ее на нашей планете будут ощутимы.
Из-за величины вспышки ожидается северное сияние в районе полюсов Земли, но оно также может дойти до средних широт, не исключено, что даже до Москвы, добавил Богачев.
Облака плазмы, выброшенные Солнцем, достигнут Земли черед два дня. После этого и начнется магнитная буря, из-за которой и нарушится радиосвязь.
Как отметил астроном, за последние 12 лет эта вспышка на Солнце — самая крупная.