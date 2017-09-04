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    • Опубликована
    • сегодня в 19:48

В небе над Москвой может появиться северное сияние

Сегодня, 6 сентября, на Солнце произошла рекордная вспышка. По словам главного научного сотрудника лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева, это можно не только нарушить радиосвязь на Земле, но и вызвать на широте Москвы северное сияние.

По словам ученого, оказывать влияние на Землю может далеко на любая подобная вспышка. Но в данном случая она произошла слишком близко к центру солнечного диска, так что, последствия ее на нашей планете будут ощутимы.

Из-за величины вспышки ожидается северное сияние в районе полюсов Земли, но оно также может дойти до средних широт, не исключено, что даже до Москвы, добавил Богачев.

Облака плазмы, выброшенные Солнцем, достигнут Земли черед два дня. После этого и начнется магнитная буря, из-за которой и нарушится радиосвязь.

Как отметил астроном, за последние 12 лет эта вспышка на Солнце — самая крупная.

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