Москве угрожает мощный ураган

Мощный ураган движется в сторону столичного региона. С собой он принесет грозы и порывистый ветер. Предупреждение об этом распространило 6 сентября ГУ МЧС России по Москве со ссылкой на данные ФГБУ "Центральное УГМС".

Из-за непогоды вне исключаются массовые отключения света. Ураган может повредить здания, автомобили, возможны аварии на дорогах.

Во избежание несчастных случаев спасатели рекомендуют жителям Москвы и Подмосковья оставаться в помещениях. Находясь на улице, следует избегать открытых местностей — возможны удары молний. Сотрудники МЧС просят граждан обходить деревья и рекламные щиты — возможен обвал плохо закрепленных конструкций.

Днем температура в столице составит 14-16 градусов, а к ночи опустится до 11 градусов. Ветер усилится до 17 метров в секунду, атмосферное давление упадет до 744 мм рт. ст. При этом дождь будет только усиливаться. Как сообщал NewsInfo. ru, за минувшие сутки в столице уже выпала треть месячной нормы осадков. Кое-где в области — так и вовсе количество осадков приблизились к месячной норме, которая составляет в столичном регионе в сентябре 65 миллиметров.