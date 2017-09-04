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Мир

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В ожидании дефолта: госдолг Украины — почти два триллиона гривен

По данным министерства финансов Украины, в июле государственный долг страны достиг отметки в $76,06 млрд.

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В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года

Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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    • Опубликована
    • сегодня в 12:20

Москве угрожает мощный ураган

Мощный ураган движется в сторону столичного региона. С собой он принесет грозы и порывистый ветер. Предупреждение об этом распространило 6 сентября ГУ МЧС России по Москве со ссылкой на данные ФГБУ "Центральное УГМС".

Из-за непогоды вне исключаются массовые отключения света. Ураган может повредить здания, автомобили, возможны аварии на дорогах.

Во избежание несчастных случаев спасатели рекомендуют жителям Москвы и Подмосковья оставаться в помещениях. Находясь на улице, следует избегать открытых местностей — возможны удары молний. Сотрудники МЧС просят граждан обходить деревья и рекламные щиты — возможен обвал плохо закрепленных конструкций.

Днем температура в столице составит 14-16 градусов, а к ночи опустится до 11 градусов. Ветер усилится до 17 метров в секунду, атмосферное давление упадет до 744 мм рт. ст. При этом дождь будет только усиливаться. Как сообщал NewsInfo. ru, за минувшие сутки в столице уже выпала треть месячной нормы осадков. Кое-где в области — так и вовсе количество осадков приблизились к месячной норме, которая составляет в столичном регионе в сентябре 65 миллиметров.

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