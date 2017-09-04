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    • Опубликована
    • сегодня в 10:06

Дождь в Москве: за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

С утра вторника в Москве не прекращается дождь. За это время в столице уже выпала треть месячной нормы осадков. Кое-где в области — так и вовсе количество осадков приблизились к месячной норме, которая составляет в столичном регионе в сентябре 65 миллиметров.

Об этом сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В Москве за сутки вторника на метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков… минувшей ночью, по предварительным пока еще подсчетам, — 7 миллиметров", — отметил специалист центра, добавив, что это составляет около 28% от месячной нормы.

Самый сильный дождь прошел на западе Подмосковья, рекордсменом стал Можайск, за полтора дня там выпало 59 миллиметров осадков.

"Сегодня в Москве мы уже не ждем таких интенсивных дождей, думаю, что порядка 5-7 миллиметров выпадет", — сказал специалист.

Вчера из-за дождя в вечерний час пик вторника на улицах столицы скопились многокилометровые пробки. Согласно данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог оценивалась в 9 баллов.

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