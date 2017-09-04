Дождь в Москве: за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

Владимир Путин призвал "не поддаваться эмоциям и не загонять КНДР в угол"
На встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума, Владимир Путин заявил о том, что в отношении КНДР нельзя идти на поводу эмоций.
На встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума, Владимир Путин заявил о том, что в отношении КНДР нельзя идти на поводу эмоций.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
С утра вторника в Москве не прекращается дождь. За это время в столице уже выпала треть месячной нормы осадков. Кое-где в области — так и вовсе количество осадков приблизились к месячной норме, которая составляет в столичном регионе в сентябре 65 миллиметров.
Об этом сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"В Москве за сутки вторника на метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков… минувшей ночью, по предварительным пока еще подсчетам, — 7 миллиметров", — отметил специалист центра, добавив, что это составляет около 28% от месячной нормы.
Самый сильный дождь прошел на западе Подмосковья, рекордсменом стал Можайск, за полтора дня там выпало 59 миллиметров осадков.
"Сегодня в Москве мы уже не ждем таких интенсивных дождей, думаю, что порядка 5-7 миллиметров выпадет", — сказал специалист.
Вчера из-за дождя в вечерний час пик вторника на улицах столицы скопились многокилометровые пробки. Согласно данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог оценивалась в 9 баллов.