Минэнерго предложило запретить лампочки на 50 ватт

Запретить лампы накаливания, мощность которых превышает 50 ватт, планирует Министерство энергетики России. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Антон Инюцын.

По его словам, в ведомстве этот вопрос серьезно рассматривают в ведомстве. В настоящее время, напомнил Инюцын, существуют ограничения по продаже для ламп накаливания применяются от 100 ватт. То есть, их уже невозможно производить и выпускать в продажу.

Однако перед тем, как ввести запрет на лампы мощнее 50 ватт, необходимо продумать, каким образом их можно заменить. По его словам, 13 процентов годового энергопотребления в России уходит на освещение.

Данный вопрос нуждается в проработке с участием экспертов, считает чиновник. В то же время, надо создать условия, которые бы сократили стоимость энергосберегающих ламп, это касается и светодиодов. В настоящее время часть данного товара на отечественном рынке составляет всего 28 процентов.

Напомним, впервые о запрете на лампы накаливания и замене их светодиодными аналогами в 2009 году завил Дмитрий Медведев. По его мнению, это жесткая мера, но это та самая "революционная штука", которая поможет России стать наконец энергоэффективной. При этом в 2009–2012 году на энергосберпегающие лампы также стали переходить и в странах Европы.