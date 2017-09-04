Уполномоченный про правам человека Анна Кузнецова и детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова обсудили новые обстоятельства инцидента, случившегося в школе в Ивантеевке. Как стало известно, "стрелок" получил оружие в подарок от родителей, при этом и одноклассники, и руководство школы знали о его планах.

"Родители знали, что он увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает", — сказала Мишонова, добавив, что подросток сделал все, чтобы его заметили. Он рассказал о своих планах одноклассникам, которые, в свою очередь, сообщили об этом директору школы. Однако, судя по всему, директор этим рассказам не поверил.

В то же время, областной омбудсмен отметила, что у подростка были конфликты с одноклассниками, а за сутки, прошедшие с момент инцидента, число подписчиков на его страницу в одной из соцсетей выросло в 100 раз. В администрацию соцсети было отправлено обращение с просьбой закрыть страницу "стрелка".

Подросток являлся фанатом оружия компьютерных игрок-стрелялок. И сам не раз держал оружие в руках. Об этом можно судить по фотографиям и записям 15-летнего парня в соцсетях. Не давала подростку покоя и тема нападения на американскую школу "Колумбайн" в 1999 году. Он даже взял себе ник, использовав фамилию парня, устроившего там бойню.

Более того, будущий "стрелок" почти предупреждал о своих планах, оставив на своей странице запись: "5.09.2017 delete my life" ("уничтожить мою жизнь). Однако друзья этой записи значения не придали.



Эксперт по уголовному праву предположил, что подросток может получить до шести лет ограничения свободы или принудительное лечение, если его признают невменяемым.

Во время встречи Ксения Мишонова заявила о том, что в школе необходимо пересмотреть не только систему безопасности, но и всю систему образовательного процесса.

Мы должны пересмотреть в целом всю систему безопасности, систему решения школьных конфликтов на территории образовательных учреждений. Мы должны пересмотреть подход к ученикам как к личностям, подход к работе с родителями. Для нас это станет поводом пересмотреть всю систему образовательного процесса, взаимодействия родителей, детей и педагогического состава", — сказала Мишонова.



Напомним, 5 сентября ученик 9-го класса школы в Ивантеевке во время уроки информатики напал с кухонным топориком на учительницу, ударив ее по голове. Затем взорвал в классе самодельные петарды и

открыл стрельбу из пневматического оружия.

В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области. По факту данного происшествия были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность". Кроме того, дело дополнительно квалифицировали как покушение на убийство.

У пострадавшей учительницы, которая сейчас находится в клиническом институте имени Владимирского, диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Сейчас пострадавшая учительница, которую во вторник перевели в клинический институт имени Владимирского, находится в состоянии средней степени тяжести, у нее открытая черепно-мозговая травма. В медицинском учреждении РИА новости сообщили, что она должна будет находиться в стационаре еще как минимум две недели.