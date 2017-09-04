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    • Опубликована
    • сегодня в 16:12

МИД РФ показал действия американских силовиков в российском генкосульстве в Сан-Франциско

"Неизвестные работы" проводят представители американских силовых структур в генконсульстве России с Сан-Франциско. В российском внешнеполитическом ведомстве эти действиям сравнили с "рейдерским захватов" и опубликовали соответствующее видео.

В описании к видеозаписи отмечается, что неизвестные работы представители силовых структур США проводят на территории генконсульства России. При этом силовики уродую дорогой паркет и хозяйничают без разрешения. Кто эти люди — никому неизвестно.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, все происходящее — настоящий беспредел.

"Помню, кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова "беспредел". Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистеры Смиты" в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско"

сказано в сообщении Марии Захаровой.

Отметим, что подобный "обход"российской дипсобственности в Госдепартаменте США назвали законным, так как осуществлялся он уже после закрытия генконсульства.

Пока же российская сторона готовит иск суд к США из-за изъятия российсской дипсобственности. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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