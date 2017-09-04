Последние слова Стива Джобса

«Я пришел к вершине успеха в бизнесе. В глазах других, моя жизнь была символом успеха. Однако, помимо работы, у меня было мало радости в жизни. Наконец, мое богатство - это не больше, чем факт, к которому я уже привык.

На данный момент, лежу в кровати в больнице и вспоминая всю мою жизнь, я понимаю, что все похвалы и богатство, от которых я был так горд, стали чем-то незначительным в неминуемой смерти.

В темноте, когда я смотрю на зеленый свет на оборудование для искусственного дыхания и слышу все звуки механики, я чувствую дыхание близости смерти.

Только теперь я понимаю, после того, как у меня достаточно денег, чтобы остаток своей жизни, что мы должны следовать другим целям, которые не связаны с богатством. Должно быть что-то более важное:

Например, рассказы о любви, искусство, мечты из моего детства.

Постоянная гонка за наживой превращает человека в марионетку. Это случилось и со мной. Бог наделил нас чувствами, чтобы мы могли рассказать о своей любви близким. Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу взять с собой. Все, что я унесу с собой, — это лишь воспоминания, связанные с любовью. Вот настоящее богатство, которое должно следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы идти дальше. Любовь способна преодолеть огромные расстояния. У жизни нет пределов. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Идите туда, куда зовет вас сердце. Это все в ваших руках. Имея деньги, вы можете нанять кучу людей, которые будут возить вас, делать что-то по дому или работе. Но никто не возьмет ваши болезни на себя. Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь. Неважно, сколько вам сейчас лет и чего вы добились. У нас у всех наступит день, когда занавес опустится вниз… Ваше сокровище — это любовь к семье, возлюбленному, близким, друзьям… Берегите себя. Заботьтесь о других».