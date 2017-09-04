Подвиг первой азербайджанской женщины-снайпера

Зиба Паша кызы Гани́ева родилась в 1923 году в азербайджанском городе Шемаха. — участник Великой Отечественной войны, радист, снайпер, разведчик. Награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За Оборону Москвы» и Орденом Отечественной войны 1-й степени. 7 Ноября 1941 года в составе 3-й Московской Коммунистической дивизии участвовала в параде на Красной площади.

Зиба Ганиева родилась 20 августа 1923 года . Отец Зибы был азербайджанцем, мать — узбечкой. В 14 лет девушка становится сиротой при живых родителях. В 1937 году мать Зибы репрессируют, а отец — Паша Ганиев, вынужденно отказывается от своей дочери, чтобы спасти ей жизнь. В том же году Зиба уезжает в Ташкент, где поступает учиться на хореографическое отделение Узбекской филармонии. В 1940 году Зиба переезжает в Москву, где поступает на актерский факультет ГИТИС-а. Уже будучи студенткой Московского государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, в первые же дни войны, подобно сотням тысяч советских студентов, добровольцем записывается на фронт. Ганиева направляется на краткосрочные стрелковые курсы, где овладевает пулемётом, учится стрелять из снайперской винтовки а также знакомится с искусством разведки. 7 ноября 1941 года в составе 3-й Московской Коммунистической дивизии участвует в параде на Красной площади, сразу же после окончания которого уходит защищать Родину.

Великая Отечественная война

Призыв и служба

Красноармеец Зиба Ганиева — в РККА с 16 октября 1941 года. Место призыва — Краснопресненский РВК, Московская область, город Москва, Краснопресненский район. Сражалась на Ленинградском и Северо-Западном фронтах. Будучи радистом, 16 раз в составе разведгрупп переходила линию фронта, откуда передавала по рации и приносила важные сведения о противнике. Считалась одним из лучших снайперов дивизии.

В октябре 1941 года Зиба становится стрелком 3-й Московской коммунистической дивизии, где продолжает совершенствовать снайперское мастерство. В январе 1942 года на базе 3-й Московской Коммунистической стрелковой дивизии формируется 130-я стрелковая дивизия (второе формирование). Весной 1942 года в составе дивизии прибывает на Северо — Западный фронт и включается в активные боевые действия. Вместе с боевой подругой-комсомолкой Ниной Соловей, комсомолка Зиба Ганиева становится инициатором организации снайперского движения в дивизии. Согласно «Подвигу народа» с 12 апреля по 23 мая 1942 года снайпер-разведчик 151-го отдельного мотострелкового разведывательного батальона этой дивизии Зиба Ганиева, действуя в районе сел Чёрное, Лунево, Ожесцы и Дягилево Ленинградской области, уничтожила 20 немцев, в том числе двух офицеров. Согласно книге В. С. Мурманцевой «Советские женщины в Великой Отечественной войне» за короткое время Ганиева убила 21 гитлеровца. Из воспоминаний художника Таира Салахова в одной из бесед она сказала: «Таир, я убила сто двадцать девять фашистов».

Подвиг

23 мая 1942 года, в бою за село Большое Врагово Молвотицкого района Ленинградской области, Зиба Ганиева совершила подвиг. Получив от командования задачу вести снайперский огонь по немецкому гарнизону в селе Большое Врагово, Ганиева выдвинулась на высоту восточнее села. Когда в результате атаки танкового взвода фашисты начал отступать из села, Зиба Ганиева организовала группу из девяти бойцов и вела снайперский огонь по отступающему противнику. Сама Зиба, выдвинувшись вперед, вела огонь с колена и застрелила шесть немцев. В это время группа под командованием младшего лейтенанта Марченко уже вела бой в самом селе. Марченко послал связного к Ганиевой с просьбой оказать огневую поддержку. Получив от командира 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии майора Павлова в поддержку ещё шесть бойцов, Зиба Ганиева, с группой из 15 бойцов, двинулась на помощь отряду Марченко. По дороге в село группа подверглась обстрелу автоматчика, засевшего в развалинах здания. Не растерявшись, Зиба вместе с одним из бойцов обходит позицию автоматчика с тыла и расстреливает его в упор из автомата. В это время начинается сильный миномётный обстрел, в результате которого Ганиева получает ранение в бок осколком. Но к этому времени её группа уже соединяется с отрядом Марченко и совместными усилиями враг окончательно выбивается из села.

Ранение и госпиталь

Получившую тяжёлое ранение младшего лейтенанта Зибу Ганиеву, рискуя жизнью, с поля боя выносят её товарищи: Нина Соловей, Федор Кириллов и Яков Коляко. Зибу чудом удается отправить на самолёте в Москву. Она попадает в госпиталь, где за ней ухаживает Мария Федоровна Шверник. Эта прекрасная русская женщина спасает Зибе жизнь. Зиба умирала от заражения крови. Одиннадцать месяцев Мария Федоровна не отходит от постели Зибы, а когда та становится на ноги, рыдает от счастья и говорит: «Все нормальные женщины носят ребёнка 9 месяцев, я же тебя вынашивала 11 месяцев». После выписки из больницы Мария Федоровна Шверник и её муж, преемник Михаила Калинина на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР в последние годы правления Сталина (1946—1953 гг.) — Николай Михайлович Шверник принимают азербайджанскую девушку в свою семью. После Победы Зиба Ганиева выходит замуж за известного азербайджанского дипломата Тофика Кадырова, который на тот момент являлся временным поверенным посольства СССР в Турции. Ганиева вместе с мужем возвращается в Москву, где живёт по адресу Ленинский проспект, дом 62. У них рождается сын — Марат Кадыров. Она занимается историей, становится доктором востоковедения, профессором, кандидатом филологических наук. В 1985 году, в честь 40-летней годовщины Победы в ВОВ, была награждена Орденом Отечественной войны 1-й степени.