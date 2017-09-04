Слишком худые модели не в моде: люксовые французские дома мод отказываются от их услуг

Принимать на работу слишком худых моделей запретил французский концерн Moët Hennessy-Louis Vuitton (LVMH), в состав которого входят такие торговые марки, как Hennessy, Louis Vuitton и Givenchy. больше не использовать в рекламе и на показах очень худых моделей.

Их больше не будут использовать в рекламе и в показах модных коллекций.

Документ, согласно которому на работу не будут приниматься манекенщицы, чей размер одежды меньше XXS, подписали представители корпораций Kering и LVMH подписали документ, сообщает агентство "Франс Пресс". Участвовать в дефиле смогут только те модели, размер одежды которых от 34 и выше по французской шкале. В России ему соответствует 40 размер, а в мире — XS.

Также теперь будет запрещено привлекать к показам и участиям к взрослым съемкам девушек младше 16 лет. Кроме того, модели обязаны будут предоставлять медицинское заключение, подтверждающее их здоровье.

Представители корпораций считают, что подписание таких соглашений должно дать стимул другим модным компаниям ввести такие же требования и отказаться от пропаганды анорексии. Член правления LVMH заявил, что за ними последуют и другие участники отрасли, добавив, что представители моды отвечают за формирование новых стандартов.