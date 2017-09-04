Популярная кетодиета действительно может продлить жизнь

Все большую популярность среди любителей фитнеса и спорта сегодня набирает так называемая кетоновая диета, при которой предлагается заменить глюкозу жирными кислотами и кетонами в качестве основного источника энергии.

Проверить эффективность этой диеты решили сразу два группы биологов из США. Они провели эксперименты на мышах и смогли доказать, что такая схема питания действительно может улучшить работу мозга в старости. Кроме того, эта диета заметно повышает шансы прожить долгую и здоровую жизнь,.

Свои выводы ученые представили в статьях, опубликованных в журнале Cell Metabolism.

Один из авторов исследования, Эрик Вердин из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США), заявил, что полученные результаты ученых вдохновили. "Пожилые мыши, питавшиеся подобным образом, имели более крепкую память, чем молодые грызуны на обычной диете. Это действительно удивительное открытие", — рассказывал он.

Когда мозг и другие органы тела начинают использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии, мышцы и клетки мозга переходят в особый режим "сбережения энергии", в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые — медленнее стареют.

Во время экспериментов у животных, рацион которых в основном состоял из жиров и белков, лучше работал мозг — они быстрее находили выход из лабиринта и решали другие задачи на сообразительность. Также кетодиета позволяла мышам находиться в хорошей физической форме и значительно уменьшала риск ранней смерти.

Как бы то ни было, но самой полезной диетой для мозга ученые считают скандинавскую, в которую входят рыба, овощи, фрукты, рис и курица, допускается умеренное употребление вина. В то же время в ней мало корнеплодов, картофеля и рафинированных зерновых продуктов. У тех, кто придерживается такой диеты, значительно ниже риск возникновения старческого слабоумия или болезни Альцгеймера.