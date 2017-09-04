Впервые под недавно установленной железнодорожной аркой моста через Керченский пролив прошел "Азов" — большой десантный корабль Черноморского флота.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. По его словам, боевой корабль проследовал в сторону города Азрв, где примет участие в торжествах по случаю 950-летия основания города. "Приморский город уже много лет шефствует над экипажем корабля", — добавил он.

Во время стоянки все желающие смогут подняться на борт корабля для осмотра судна. В рамках праздничных мероприятий на набережной состоится военно-спортивный праздник с участием военных, а на Петровской набережной Азова будет развернут мобильный пункт отбора граждан на службу по контракту.

Напомним, 29 августа мостостроители провели уникальную операция по установке железнодорожной арки на Керченский мост. Уникальными эти работы эксперты называют потому, что провели их в условиях акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном. Длина установленного пролета — 227 метров, высота — 45 метров, а вес — шесть тысяч тонн. Процесс подъема арки на 35-ти метровую высоту над уровнем моря занял 12 часов.

Уже 30 августа под установленной аркой пошли корабли. Первым оказался сухогруз "Святитель Алексей".