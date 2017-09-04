В Москве грузовая "Газель" упала в Большой Садовый пруд

В один из самых больших московских прудов — Большой Садовый (Академический) пруд на территории Сельхозкадемии им. Тимирязьева — упала грузовая "Газель.

К счастью, водитель остался жив, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника агентства, инццидент случился возле дома номер 5 на улице Прянишникова после того, как у машины заклинило колесо. Водителю удалось самостоятельно выбраться из воды.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе столичного ГИБДД, отметив, что в настоящее время на месте инцидента работают сотрудники МУС и Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Как известно, Большой Садовый пруд является самым большим в столице. Средняя глубина пруда, занимающего 19 гектаров, составляет около двух метров.