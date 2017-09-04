Американские СМИ предполагают, что Никки Хейли может стать новым госсекретарем
Сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря может постпред США при ООН Никки Хейли. Об этом, ссылаясь на правительственные источники, сообщило издание Foreign Policy.
Сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря может постпред США при ООН Никки Хейли. Об этом, ссылаясь на правительственные источники, сообщило издание Foreign Policy.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
В один из самых больших московских прудов — Большой Садовый (Академический) пруд на территории Сельхозкадемии им. Тимирязьева — упала грузовая "Газель.
К счастью, водитель остался жив, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника агентства, инццидент случился возле дома номер 5 на улице Прянишникова после того, как у машины заклинило колесо. Водителю удалось самостоятельно выбраться из воды.
Факт происшествия подтвердили в пресс-службе столичного ГИБДД, отметив, что в настоящее время на месте инцидента работают сотрудники МУС и Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего пока выясняются.
Как известно, Большой Садовый пруд является самым большим в столице. Средняя глубина пруда, занимающего 19 гектаров, составляет около двух метров.