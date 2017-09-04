Губернатор Калифорнии прокомментировал ситуацию с закрытием генконсульства РФ

Джеральд Эдмунд Браун, губернатор штата Калифорния, выступая на полях Восточного экономического форума заявил, что возникший конфликт с генконсульством России в Сан-Франциско может быть урегулирован в судебном порядке.

По его словам, в США иски подобного рода — дело вполне обычное, а возникшие проблемы подобного рода разрешаются именно так.

Браун также добавил, что будет искать возможности для налаживания взаимопонимания и торговли по крайней мере для Калифорнии. По его словам, "мир будет функционировать" только в том случае, если Россия и США будут работать вместе.

"Иногда свет приходит вслед за тьмой. И мы приближаемся к периоду света. Мы преодолеем эту ненормальность (в отношениях РФ и США)", — заявил губернатор, добавив, что для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном необходимо "разговаривать".



Как известно, американские власти со 2 сентября закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, а также еще некоторые консульства. Это стало своего рода ответом на высылку из России американских дипломатов.