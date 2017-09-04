Информацию о возможном изменении формата автомобильных номеров опровергли в МВД РФ

В Министерстве внутренних дел опровергли сообщения о том, что в России ожидается изменение автомобильных номеров.

В пресс-центре ведомства заявили ТАСС, что распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности. Также там отметили, что "в настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается".

Напомним, как сегодня сообщал NewsInfo , в некоторых СМИ появилась информация о том, что будущем году в России могут радикально измениться автомобильные номера. Этот вопрос якобы рассматривается в правительстве. Об этом, в частности, ссылаясь на осведомленные источники, писала "Газета.Ру". Предполагалось, что с номеров уберут региональные коды, увеличится количество букв и цифр в номерах до четырех, а также появятся специальные чипы для считывания информации на расстоянии.