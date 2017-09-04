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В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года

Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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Общество

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Скоро в России появятся новые автомобильные номера с чипами

В будущем году в России могут радикально измениться автомобильные номера. Этот вопрос рассматривается в правительстве.

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http://img.newsinfo.ru/image/article/7/4/0/6740.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 21:02

Информацию о возможном изменении формата автомобильных номеров опровергли в МВД РФ

 

В Министерстве внутренних дел опровергли сообщения о том, что в России ожидается изменение автомобильных номеров.

В пресс-центре ведомства заявили ТАСС, что распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности. Также там отметили, что "в настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается".

Напомним, как сегодня сообщал NewsInfo , в некоторых СМИ появилась информация о том, что будущем году в России могут радикально измениться автомобильные номера. Этот вопрос якобы рассматривается в правительстве. Об этом, в частности, ссылаясь на осведомленные источники, писала "Газета.Ру". Предполагалось, что с номеров уберут региональные коды, увеличится количество  букв и цифр в номерах до четырех, а также появятся специальные чипы для считывания информации на расстоянии.

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