Скоро в России появятся новые автомобильные номера с чипами

В будущем году в России могут радикально измениться автомобильные номера. Этот вопрос рассматривается в правительстве.

Как сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на информированный источник, планируется убрать с номеров цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех, Кроме того, предполагается, что номерные знаки будут оснащены чипами, что позволит удаленно считывать сведения о транспортном средстве.

Необходимость такой реформы продиктована, в первую очередь, постоянным ростом количества автомобилей в стране. Прежде всего, такие перемены связаны с тем, что из-за физический нехватки номеров в ряде регионов обозначающие их коды потеряли актуальность. Так что сегодня нужна новая конфигурация.

Предполагается, что вводиться будут номера, похожие на европейские — в них будет четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS.

За внедрение в автомобильные номера специальных электронных чипов сейчас активно выступает ГИБДД, однако из этого ведомства официального подтверждения подобной информации не поступало.