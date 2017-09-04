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    • Опубликована
    • сегодня в 18:04

Скоро в России появятся новые автомобильные номера с чипами

 

В будущем году в России могут радикально измениться автомобильные номера. Этот вопрос рассматривается в правительстве.

Как сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на информированный источник, планируется убрать с номеров цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех, Кроме того, предполагается, что номерные знаки будут оснащены чипами, что позволит удаленно считывать сведения о транспортном средстве.

Необходимость такой реформы продиктована, в первую очередь, постоянным ростом количества автомобилей в стране. Прежде всего, такие перемены связаны с тем, что из-за физический нехватки номеров в ряде регионов обозначающие их коды потеряли актуальность. Так что сегодня нужна новая конфигурация.

Предполагается, что вводиться будут номера, похожие на европейские — в них будет четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS.

За внедрение в автомобильные номера специальных электронных чипов сейчас активно выступает ГИБДД, однако из этого ведомства официального подтверждения подобной информации не поступало.

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