Скоро в России появятся новые автомобильные номера с чипами

МПК продлил отстранение российских паралимпийцев
Паралимпийские игры 2018 года опять пройдут без участия российской паралимпийской сборной, сообщил президент организации Филипп Крэйвен на конгрессе МПК в Абу-Даби.
Паралимпийские игры 2018 года опять пройдут без участия российской паралимпийской сборной, сообщил президент организации Филипп Крэйвен на конгрессе МПК в Абу-Даби.
Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.
В будущем году в России могут радикально измениться автомобильные номера. Этот вопрос рассматривается в правительстве.
Как сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на информированный источник, планируется убрать с номеров цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех, Кроме того, предполагается, что номерные знаки будут оснащены чипами, что позволит удаленно считывать сведения о транспортном средстве.
Необходимость такой реформы продиктована, в первую очередь, постоянным ростом количества автомобилей в стране. Прежде всего, такие перемены связаны с тем, что из-за физический нехватки номеров в ряде регионов обозначающие их коды потеряли актуальность. Так что сегодня нужна новая конфигурация.
Предполагается, что вводиться будут номера, похожие на европейские — в них будет четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS.
За внедрение в автомобильные номера специальных электронных чипов сейчас активно выступает ГИБДД, однако из этого ведомства официального подтверждения подобной информации не поступало.