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Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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Минэнерго предложило запретить лампочки на 50 ватт

Запретить лампы накаливания, мощность которых превышает 50 ватт, планирует Министерство энергетики России.

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    • Опубликована
    • сегодня в 11:25

Россия предложила Японии вместе построить мост от Сахалина до Хоккайдо

Планы по совместному строительству автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до юга Сахалина обсуждают Россия и Япония. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

По его словам, Москва уже готова начать свою часть работы по доведению до тихоокеанского побережья железной дороги и построения такого сложного перехода от материка до Сахалина.

"Это даст дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, а Япония при этом станет континентальной державой", — сказал Шувалов.

При этом, использование новых технологий в строительстве позволит избежать больших затрат, что само по себе уже имеет огромное значение.

Объем инвестиций со стороны РФ оценивается в 500 млрд рублей, добавил со своей стороны министр транспорта РФ Максим Соколов. Уже известно, что начало строительства намечено на первую половину следующего десятилетия.

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