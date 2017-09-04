Россия предложила Японии вместе построить мост от Сахалина до Хоккайдо

Планы по совместному строительству автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до юга Сахалина обсуждают Россия и Япония. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

По его словам, Москва уже готова начать свою часть работы по доведению до тихоокеанского побережья железной дороги и построения такого сложного перехода от материка до Сахалина.

"Это даст дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, а Япония при этом станет континентальной державой", — сказал Шувалов.

При этом, использование новых технологий в строительстве позволит избежать больших затрат, что само по себе уже имеет огромное значение.

Объем инвестиций со стороны РФ оценивается в 500 млрд рублей, добавил со своей стороны министр транспорта РФ Максим Соколов. Уже известно, что начало строительства намечено на первую половину следующего десятилетия.