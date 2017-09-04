Центробанк уничтожает недовольных?

Летние месяцы 2017 года войдут в историю как время активных и не всегда понятных действий Центробанка.

Эксперты отмечают, что самыми спорными решениями регулятора являлись решения в отношении банка "Югра", которые откровенно возмутили всех участников профессионального сообщества и привлекли внимание Генпрокуратуры.

После этого ЦБ дал старт санации крупной проблемной финансовой корпорации, чем продемонстрировал далеко не объективное отношение к участникам рынка. При этом отношения с прессой оставляли желать лучшего - представители ЦБ затыкали рты своим критикам и занимались дезинформацией общественности.

По сути, давно созрел вывод, что Банк России может активно регулировать информационное поле в своих интересах, что наглядно продемонстрировала пикировка регулятора с Ассоциацией банков России.

Ранее АРБ выступила с докладом, в котором обвиняла ЦБ в фаворитизме и избирательному применению мер "репрессивного характера".

Эксперты подчеркнули, что решения принимаются кулуарно и непрозрачно в интересах узкой группы лиц. Такие действия никоим образом не направлены на укрепление устойчивости банковской системы. Поэтому невозможно принимать как разумное решение резкое и планомерное сокращение числа банков. Авторы доклада заявили, что действия по зачистке сектора привели к нелогичному уничтожению более 300 кредитных организаций.

Со своей стороны, регулятор ответил незамедлительно. Набиуллина лично выступила на съезде АРБ и в своём выступлении дала понять, что подобные действия будут продолжаться, и это еще не конец.

Напомним, в июле о выходе из Ассоциации объявило сразу несколько крупных банков, именно по причине разрушительной деятельности регулятора. Фактически, Центробанк намеренно уничтожил ряд банков и ожидать улучшения ситуации бессмысленно.

Невозможно исключить и наличие личного отношения Набиуллиной к происходящему - показательная порка главы АРБ Гарегина Тосуняна показала это со всей очевидностью. Профессор Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Юрий Юденков назвал Набиуллину рафинированным чиновником, который воспринимает банковскую деятельность на основе абстрактных цифр."Она ничем не рискует, отзывая лицензии", - резюмировал он.

Возможно, такой модус в отношении к профессионалам у Набиуллиной в целом. Напомним, после того, как аналитик УК "Альфа-Капитал" сообщил о возможных проблемах четырёх крупных банков, его вызвали на беседу в ЦБ. В какой момент личное мнение стало причиной вызова на ковер - непонятно.

Таким образом, недовольство действиями регулятора в банковской сфере сейчас очевидно. У всех на слуху последний скандал с платёжной системой «Мир», а конкретно - с письмом в ЦБ с просьбой отказаться от перевода на неё бюджетников. При этом не тайна, что политика отдельных изданий сегодня прямо запрещает критиковать регулятор. Сразу же в поддержку ведомства Набиуллиной выступают позитивно настроенные эксперты, хотя понятно, что ЦБ не является образцом добродетели именно в медийном поле и не гнушается черным пиаром.

По этому поводу уже разбиралась возможная схема "работы" регулятора с банками, пущенными под нож. Схема стандартна: в прессе сначала появляются материалы об имеющихся проблемах в той или иной финансовой организации, провоцирующие панику среди клиентов банка и отзыв средств. Как пояснил представитель Национального рейтингового агентства Антон Запольский, "с помощью информационной атаки сейчас можно лишить ликвидности любой банк всего за несколько дней".

Разумеется, такие методы вынуждают ЦБ тщательно следить за информационным пространством. Кто знает, не привлечет ли периодически всплывающая информация внимание правоохранителей?

