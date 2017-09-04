Над Атлантическим океаном образовался новый тропический шторм, получивший название "Хосе". Об этом сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США. Одгако в настоящий момент нет никаких предупреждений, связанных с возможным выходом "Хосе" на сушу.

Сейчас центр шторма "Хосе" находится в 2420 км к востоку от Малых Антильских островов, он движется со скоростью 20 км/час. Скорость ветра в его эпицентре составляет 65 км/час.

Основное внимание метеорологов США сейчас привлекает ураган "Ирма", который во вторник достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас он находится в 365 км от Антигуа, а максимальная скорость ветра в нем достигает 285 км/час.

Напомним, в ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек. Ураган превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

Специалисты Национальной метеорологической службы зафиксировали, что количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это является самым большим показателем на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.