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В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года

Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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МЭР: Инфляция в России по итогам года может составить 3,4%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущего курса доллара инфляция в РФ по итогам 2017 года может оказаться ниже 3,5%.

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    • Опубликована
    • сегодня в 18:28

МГУ вновь попал в топ-200 международного рейтинга вузов THE

18 российских вузов вошли в престижный международный рейтинг THE, а МГУ занял 194 место, попав в топ-200.

Улучшили свои позиции МФТИ и Томский политех, показав отличные результаты. Физтех из группы 301-350 перешел в группу 250-300, Томский политех из 501-600 переместился в группу 301-350. Улучшила свои показатели ВШЭ.

"Сегодня издание Times Higher Education опубликовало свой 14-й ежегодный рейтинг университетов мира — масштабный список 1000 ведущих университетов из 77 стран мира. В него попали 18 российских вузов. Лучший результат среди российских вузов показал МГУ им. Ломоносова, занявший 194-е место (снижение на 6 мест по сравнению с прошлым годом)", — говорится в сообщении Times Higher Education.

В рейтинге также есть Казанский федеральный университет, МИФИ, Новосибирский госуниверситет, СПбГУ, Университет ИТМО, Томский госуниверситет, МИСИС, Бауманка и другие.

В целом в этом году в рейтинге оказалось на шесть российских вузов меньше, чем в прошлом. Эксперты объясняют это возросшей конкуренцией университетов и жесткой борьбой за репутацию и студентов. Информацию для рейтинга в этом году представили на 300 университетов больше. Всего в нем 1000 вузов.

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