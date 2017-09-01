МГУ вновь попал в топ-200 международного рейтинга вузов THE

18 российских вузов вошли в престижный международный рейтинг THE, а МГУ занял 194 место, попав в топ-200.

Улучшили свои позиции МФТИ и Томский политех, показав отличные результаты. Физтех из группы 301-350 перешел в группу 250-300, Томский политех из 501-600 переместился в группу 301-350. Улучшила свои показатели ВШЭ.

"Сегодня издание Times Higher Education опубликовало свой 14-й ежегодный рейтинг университетов мира — масштабный список 1000 ведущих университетов из 77 стран мира. В него попали 18 российских вузов. Лучший результат среди российских вузов показал МГУ им. Ломоносова, занявший 194-е место (снижение на 6 мест по сравнению с прошлым годом)", — говорится в сообщении Times Higher Education.



В рейтинге также есть Казанский федеральный университет, МИФИ, Новосибирский госуниверситет, СПбГУ, Университет ИТМО, Томский госуниверситет, МИСИС, Бауманка и другие.

В целом в этом году в рейтинге оказалось на шесть российских вузов меньше, чем в прошлом. Эксперты объясняют это возросшей конкуренцией университетов и жесткой борьбой за репутацию и студентов. Информацию для рейтинга в этом году представили на 300 университетов больше. Всего в нем 1000 вузов.