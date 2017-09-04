В Киеве решили переименовать военную операцию на Донбассе

В Киеве принято решение о переименовании силовой операции в Донбассе из АТО, как украинские власти называют боевые действия в этом регионе, в "операцию по обороне Украины".

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра по делам беженцев Юрий Грымчак во вторник, 5 сентября.

Кроме того, отметил он, термин "война" использоваться в документах не будет.

В июне стало известно, что в Киеве рассматривается законопроект об изменении правового статуса боевых действий на юго-востоке Украины и возвращении контроля над регионом. Ранее в том же месяце сообщалось о намерении администрации президента Украины Петра Порошенко ввести в регионе вместо режима АТО военное положение.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести в Донбасс миротворческие силы. При этом он подчеркнул, что речь идет исключительно о группе вооруженных людей, которые будут защищать уже действующую на юго-востоке Украины миссию ОБСЕ.