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В августе в России инфляция побила исторический рекорд 1991 года

Годовая инфляция в России (август к августу) опустилась до 3,3%. Это стало возможным благодаря снижению потребительских цен в последнем месяце лета, сообщают в Росстате.

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Общество

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Сегодня вечером: Москва, дождь и девятибалльные пробки

Вечерний час пик вторника на улицах столицы скопились многокилометровые пробки. Согласно данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог оценивается в 9 баллов.

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    • Опубликована
    • сегодня в 20:09

В Киеве решили переименовать военную операцию на Донбассе

В Киеве принято решение о переименовании силовой операции в Донбассе из АТО, как украинские власти называют боевые действия в этом регионе, в "операцию по обороне Украины".

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра по делам беженцев Юрий Грымчак во вторник, 5 сентября.

Кроме того, отметил он, термин "война" использоваться в документах не будет.

В июне стало известно, что в Киеве рассматривается законопроект об изменении правового статуса боевых действий на юго-востоке Украины и возвращении контроля над регионом. Ранее в том же месяце сообщалось о намерении администрации президента Украины Петра Порошенко ввести в регионе вместо режима АТО военное положение.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести в Донбасс миротворческие силы. При этом он подчеркнул, что речь идет исключительно о группе вооруженных людей, которые будут защищать уже действующую на юго-востоке Украины миссию ОБСЕ.

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